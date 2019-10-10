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عدن - ياسمين التهامي - صوره .. سفير يمني وزوجته الاعتراض على جمعية تقدم دعم لليمن وهي لا تتبعهم

أكدت مصادر دبلوماسيه من بعثه جامعه الدول العربيه بمقر الامم المتحده بالنمسا ان السفير اليمني عرقل هبه مقدمه من مجلس سفراء العرب مقدمه لاطفال اليمن لانها لن تمر عبره وزوجته.

جديد جهينة يمن :

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كانت قد اقرت تقديمها جمعيه المراه العربيه والدوليه بالنمسا بمبلغ يقدر بنصف مليون يورو وقد سجل السفير هيثم شجاع الدين اعتراضه مكتوبا في جلسه السفراء العرب بتاريخ ٣ اكتوبر الجاري المرفق بهذا الخبر وذلك بحجه ان المبالغ لم تمر عبره وزوجته كما كان في الأعوام الماضيه حيث قدمت الجمعيه المذكوره مبالغ كبيره كمساعده لليمن واطفاله في ظل الأوضاع الماساوية التي تمر بها اليمن.

و قد قررت الجمعيه تقديم المساعدات الى حكومه الشرعيه باليمن مباشره هذه المره بعد ان عرفت ان المبالغ المقدمة في الأعوام السابقه لم تصل الى من يستحقها وقد استنكر المصدر الاممي المسوؤل بملف مساعدات اليمن تحفظ السفير اليمني الذي يعد سابقه خطيره تدين السفير الذي يمنع تدفق المساعدات لاطفال اليمن والجدير بالذكر ان السفير هيثم شجاع الدين قد جمع أموال كبيره هو وزوجته باسم مساعدات لليمن كان اخرها مساعدات مقدمه من منظمه الاوبك لليمن استغلها لحسابه الشخصي.

هذا وقد ندد نشطاء وحقوقيون يمنيون بممارسات السفير المتكرره والذي يسعى من خلالها بنهب كل المساعدات وميزانيه السفاره اليمنيه بالنمسا لحسابه الشخصي وكرر هؤلاء دعواتهم لفخامه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقياده وزاره الخارجيه بسحب الثقه وتغيير هذا السفير الفاسد الذي كرس كل شيئ بالسفاره وباسم اليمن لمصالحه الشخصية البحته .

وذكرت عدد من المصادر الاعلاميه والحقوقية بان ممارسات هذا السفير وامثاله هي السبب في هزيمه وفشل الدبلوماسيه اليمنيه بالخارج بل وفشل الشرعيه عموما وقضاياها المشروعه مضيفه بان ممارسه هذا السفير وامثاله من السفراء قد عملت على فقد مصداقيه الشرعيه اليمنيه بالمحافل الاقليميه والدوليه وختم المصدر الاممي بانه مهما كانت المبررات غير الواقعيه التي أشار اليها السفير اليمني فان الجمعيات التى قررت مساعدات لليمن ستتوقف عن تقديم هذه المساعدات بسبب الفساد الموجود .