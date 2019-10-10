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عدن - ياسمين التهامي - بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الاشرافية لاعتصام الحجرية

بلاغ صحفي صادر عن اللجنة الاشرافية لاعتصام الحجرية

جهينة يمن -مطهر سعيد

10/10/2019 م

جديد جهينة يمن :

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نتيجة للقاء الذي جمع اللجنة الاشرافية لاعتصام الحجرية مع لجنة التهدئة برئاسة د.عبدالحكيم عون-وكيل المحافظة- رئيس اللجنة وعضوية كلامن الاخويين م/علي الاجعر والعقيد/فؤاد الشدادي وبحضور لجنة وجهاء ومشايخ الحجرية برئاسة الشيخ/محمدعبدالولي احمدسيف وعدد من مشائخ واعضاء اللجنة...مساء يومنا هذا الاربعاء بمنزل المرحوم/الشيخ/عبدالولي احمدسيف...تم الاتفاق بين لجنة التهدئة ولجنة اعتصام الحجرية علي الاتي:

اولا: اعطاء لجنة التهدئة مهله لاستكمال تحقيق مطالب المعتصمون والتي تتمثل:

أ) تسليم بقية قتلة الشهيدين المغدورين/اسامة عبدالحكيم الاشعري واشرف عبدالجبار الذبحاني خلال اربعة وعشرون ساعة.

ب)تنفيذ اوامر محافط المحافظة الاخير بتارخ2019/10/4م رقم(340) برفع المجاميع المسلحه وكل المظاهر المسلحةوكذا تنفيذاوامر هيئة الاركان ووزارة الدفاع بإلتزام كل الألوية بمسرح عملياتها العسكرية وذلك خلال اسبوعين.

ثانياً:رفع الاعتصام لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه لمده اسبوعين فقط.

ثالثاً:العمل علي تعزيز السلم والسلام المجتعمي بمديرية الشمايتين والحجرية قاطبة،والعمل علي الحفاظ على الامن والامان والاستقرار.

رابعاً:ان تعقد لقاءات كل ثلاثة ايام بين لجنة التهدئة مع لجنتي اشرافية أعتصام الحجرية ولجنة مشائخ واعيان الحجريةلمعرفه ماتم انجازه..

خامساً: ان تتعامل اللجنة بشفافية مطلقة وحالة وجود معرقلون لما تم الاتفاق عليه يتم الاعلان عنهم للرأي العام.

وعلي ضوء ذلك الاتفاق فإننا نعلن تعليق الإعتصام الرئيسي المقرر إقامته أمام مقر السلطة المحلية (المجمع الحكومي) في مدينة التربة والإكتفاء بإقامة وقفات مؤقتة في العزل تتزامن مع الفرصة الممنوحة لهم لتنفيذ مطالب المعتصمين التي لا تقبل التفاوض .

صادر عن : اللجنة الأشرافية لإعتصام الحجرية

الاربعاء2029/10/10م