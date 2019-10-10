شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بأوامر ‘‘بن سلمان’’ .. عودة هيئة الأمر بالمعروف في السعودية .. والرعب يجتاح المخالفين بعد هذا القرار الصارم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عادت "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" إلى السعودية في السعودية بأوامر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولكن في ثوب جديد، وذلك بعد إقرار "لائحة الذوق العام".

وتضمنت "لائحة الذوق العام" 19 مخالفة بغرامات تبدأ من 50 ريالًا وتصل لـ3000 ريال سعودي، ودخلت حيز التنفيذ ابتداءً من أواخر سبتمبر الماضي، بعد صدورها من وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

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وأبرز ما ورد باللائحة تجريم "التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفًا ذا طبيعة جنسية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الصلوات"، فيما خولت الحكومة للشرطة تتبع المخالفين.

ومن المقرر أن تلعب الشرطة السعودية -بحسب مراقبين- دور "هيئة الأمر بالمعروف" في متابعة تطبيق اللائحة والقبض على المخالفين؛ حيث سيعود دور "الهيئة" ولكن بعيدًا عن رجال الدين.

وتحظر السلطات السعودية أيضًا ضمن بنود اللائحة "لباس الجينز الممزق" بالنسبة للسيدات الوافدات للمملكة و"اللباس القصير الذي يكون فوق الركبة".

ومن المخالفات "البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وعدم إزالة مخلفات الحيوانات الأليفة من قِبل مالكها، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".