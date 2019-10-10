غارة تركية تستهدف قافلة مدنية في مدينة تل أبيض السورية

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365

أستهدفت غارة تركية، الخميس، قافلة مدنية كانت في طريقها إلى مدينة تل أبيض السورية، حسبما أفاد مراسل قناة العربية .



فيما قال المرصد السوري، أن القصف الجوي التركي استهدف مدخل مدينة تل أبيض من جهة الرقة، وذلك بالتزامن مع مرور سيارات لوفود عشائرية ومدنية قادمين من الرقة إلى مدينة تل أبيض للمشاركة في اعتصام "خيمة الدروع البشرية"، استنكاراً للعملية العسكرية التركية على المنطقة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف القافلة، عقبه قصف بري من قبل القوات التركية استهدف ساحة الاعتصام، وأدى إلى سقوط جرحى في صفوف المعتصمين.

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وأشار المرصد إلى أن القوات التركية تمكنت من بسط سيطرتها على قرية يابسة الواقعة غرب مدينة تل أبيض بعد اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بغطاء بري وجوي، فيما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور في المنطقة، ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية.

وفي حين تحدث المصادر السورية عن مقتل مدنيين، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق الخميس، أن قوات بلاده التي توغلت في شمال شرقي سوريا قتلت أكثر من مئة "مسلح"، وفق تعبيره.

وأضاف أردوغان، في كلمة لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان في أنقرة "تستمر العملية حالياً بمشاركة جميع وحداتنا.. 109 إرهابيين قتلوا حتى الآن"، على حد تعبيره.

لكن مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أعلن على تويتر "مقتل مدنيين وإصابة كثيرين وفقاً لتقارير أولية بعد أن ضرب الجيش التركي قافلة مدنية في طريقها إلى تل أبيض".