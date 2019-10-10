قطر تدعم العدوان التركية على الأراضي السورية

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الخميس 10 أكتوبر 2019
النظام القطرى
الخليج 365
أعلن النظام القطري دعمه للعدوان الذي تشنه القوات التركية على الأراضي في الشمال السوري في إطار حربها ضد الأكراد .
وقالت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الدفاع القطري أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي دعم قطر لما أسماه "العملية العسكرية التركية" في شمال سوريا .
وبدأت القوات التركية مساء أمدس عدوانها على الشمال السوري، بقصفها لمناطق شرق الفرات وصولاً إلى غرب نهر دجلة وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أن الجيش التركي يقصف مدينة كوباني - عين عرب.
وذكرت الصفحة الرسمية لمركز التنسيق والعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على "تويتر" أن اشتباكات عنيفة وقعت على طول الحدود الشمالية السورية بالكامل، فيما يشن الجيش التركي هجوما واسع النطاق على مواقع "قسد" الدفاعية، من المالكية والقامشلي ورأس العين وتل أبيض والدرباسية إلى جرابلس، وتستهدف الهجمات المدنيين أيضاً لإجبارهم على مغادرة منازلهم.
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