وكيل وادي حضرموت يفتتح مشروع بناء و ثاثيث الدور الثاني لمركز الاورام السرطانية

الخميس 10 أكتوبر 2019

عصام حبريش الكثيري

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مشروع بناء و تاثيث الدور الثاني للمركز للاورام السرطانية بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت حضرموت بتكلفة اجمالية بلغت 148 الف و 499 دولار بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط .



و يعد مشروع بناء الدور الثاني لمركز الاورام السرطانية اول مشروع يتم افتتاحه بتمويل من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط و يتكون من خمس غرف للترقيد وقاعة كبرى للاجتماعات و نشاطات التوعية و مصعد كهربائي و مكاتب ادارية .

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و عبر الوكيل عصام الكثيري عن بالغ سعادته بافتتاح هذا المشروع الهام لمركز الاورام السرطانية والذي يعمل منذ افتتاحه لتقديم الخدمات المجانية لجميع المواطنين من كافة المحافظات و بصورة مجانية مشيرا الى ان السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي هذا المركز اهتماما خاصا و تقدم له كافة اوجه الدعم المطلوب .

و اضاف الكثيري ان القطاع الصحي بوادي حضرموت يحضى باهتمام موضحا ان ١٤ مشروعا صحيا اخر يجري العمل حاليا على تنفيذها بتكلفة اجمالية تجاوزت المليون ونصف دولار في اطار مشاريع التنمية البالغ عددها ٦٠ مشروعا في مديريات وادي حضرموت و التي سيتم افتتاح عدد منها في الفتره القادمة و كذا انزال مناقصات مشاريع تنموية اخرى .

بدوره عبر الدكتور هشام بن سميط مدير المركز الوطني لعلاج الاورام السرطانية عن شكر قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت على اعتمادها و مابعتها و افتتاحها للمشروع شاكرا في ذات السياق شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت على تمويلها تاثيث و تاهيل المشروع .

حضر فعالية افتتاح المشروع استاذ دكتور محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت و استاذ دكتور محمد عاشور الكثيري رئيس جامعة سيئون و الدكتور هاني خالد العمودي مدير عام مكتب الصحة العامة و السكان بوادي حضرموت و الاستاذ عبدالرحمن عيظة بلفاس مدير شركة النفط بوادي حضرموت و اعضاء لجنة المناقصات بوادي حضرموت .