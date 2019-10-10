أحمد بن بريك يناقش مع قيادات مكيراس أوضاع المديرية العسكرية في ظل الإحتلال الحوثي

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365

ناقش رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، أحمد سعيد بن بريك، مع عدد من الشخصيات والقيادات من مديرية مكيراس بمحافظة أبين، الأوضاع السياسية والعسكرية في الجنوب بشكل عام ومديرية مكيراس بشكل خاص وحجم المعاناة التي يواجهها أبناء المديرية في ظل استمرار احتلالها من قبل المليشيات الحوثية .

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وخلال اللقاء، أكد رئيس الجمعية الوطنية على أن مكيراس لن تترك في قبضة المليشيا الحوثية الإيرانية الظلامية والجماعات الإرهابية، وأن مشاريعها التدميرية الى زوال بفضل الله وقوة وإرادة أبناء شعب الجنوب الأبي وقواته ومقاومته الباسلة التي تسطر أروع الملاحم البطولية، وبدعم وإسناد من الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشاد بن بريك بالانتصارات العظيمة التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية في جبهة الضالع وما عكسته على القضية الجنوبية بشكل إيجابي، وأظهرت سلبيات وتخاذل القوى المعادية للجنوب وتكويناتها خلال الـ(5) سنوات التي عجزت فيها تماما عن تحقيق أي طموح لشعبنا في الجنوب.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية على ضرورة توحيد الصف الجنوبي والكلمة الواحدة وعدم الاستماع والالتفات إلى الأصوات الناعقة والموتورة في القنوات ووسائل الإعلام والتواصل التي تدعوا إلى الفتنة المناطقية والطائفية بين أبناء الجنوب للوصول إلى مستقبل الجنوب المنشود الملبي للمطالب المشروعة في استعادة دولته .

حضر الاجتماع السفير قاسم عسكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية والدكتور سالم الشبحي، رئيس لجنة الصحة والبيئة والكاتب والناشط السياسي الجنوبي، الخضر الميسري .