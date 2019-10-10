مسؤول إماراتي كبير يعلن قبل قليل بداية النهاية لحرب اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي

نشر مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي “عبدالخالق عبدالله” قبل قليل، تغريدة مثيرة على صفحته بالتويتر تتعلق بإنتهاء الحرب في اليمن.

وكتب عبدالخالق على صفحته بموقع “توتير” اليوم الخميس : “أبشركم انه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن”.!!.

ويرى مراقبون أن اعلان الامارات المتكرر بسحب قواتها او انهاء عدوانها على اليمن، ماهو الا مناورة سياسية تسعى اليها الإمارات خوفاً من تلقيها اي ضربات عسكرية من قبل الجيش واللجان الشعبية، لا سيما بعد المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط .

وقال المراقبون لـ” الخليج 365 ” أن السعودية والامارات ورغم تصريحاتهم الايجابية في التعامل مع مبادرة الرئيس المشاط الا أن مرتزقتها لا يزالون يمارسون جرائمهم في الحديدة فضلا عن تشديد دول التحالف للحصار المفروض على اليمن ومنع السعودية والامارات سفن المشتقات النفطية من دخول اليمن.