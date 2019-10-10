- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ابو ظبي
نشر مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي “عبدالخالق عبدالله” قبل قليل، تغريدة مثيرة على صفحته بالتويتر تتعلق بإنتهاء الحرب في اليمن.
وكتب عبدالخالق على صفحته بموقع “توتير” اليوم الخميس : “أبشركم انه يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة لوقف الحرب في اليمن”.!!.
ويرى مراقبون أن اعلان الامارات المتكرر بسحب قواتها او انهاء عدوانها على اليمن، ماهو الا مناورة سياسية تسعى اليها الإمارات خوفاً من تلقيها اي ضربات عسكرية من قبل الجيش واللجان الشعبية، لا سيما بعد المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط .
وقال المراقبون لـ” الخليج 365 ” أن السعودية والامارات ورغم تصريحاتهم الايجابية في التعامل مع مبادرة الرئيس المشاط الا أن مرتزقتها لا يزالون يمارسون جرائمهم في الحديدة فضلا عن تشديد دول التحالف للحصار المفروض على اليمن ومنع السعودية والامارات سفن المشتقات النفطية من دخول اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إماراتي كبير يعلن قبل قليل بداية النهاية لحرب اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.