الخميس 10 أكتوبر 2019 العملات _ ارشيفية الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لمساء اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي : 157 الدولار : 598 Advertisements الإماراتي : 158 أسعار البيع : السعودي : 160 الدولار : 605 الإماراتي : 160 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط مفاجئ في أسعار العملات.. تعرف على آخر الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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