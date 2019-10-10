رئيس الجمعية الوطنية : الإنتقالي يتبنى الشراكة والإنفتاح على جميع القوى الجنوبية

الخميس 10 أكتوبر 2019

اللواء أحمد سعيد بن بريك

عدن - الخليج 365

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء أحمد سعيد بن بريك على تلاحم كل الجنوبيين بمختلف توجهاتهم، مشيراً إلى أن المجلس الانتقالي يتبنى الشراكة والانفتاح على جميع القوى السياسية الجنوبية .



وأضاف أن الجميع يقف أمام مرحلة مصيرية (نكون أو لا نكون)، داعياً الجميع إلى فتح صفحة جديدة والعودة إلى حضن الجنوب.

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جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، الأخ محسن النقيب، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، محافظ لحج الأسبق .

وخلال اللقاء بحث اللواء بن بريك، مع النقيب ، كافة الأوضاع الأمنية والسياسية والقضايا الاجتماعية التي تهم الجنوب.

وفي الاجتماع الذي حضره كل من الأستاذ أحمد حامد لملس، الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والأستاذ لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة المجلس، تم الاتفاق على التنسيق بين المؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي بما يخدم القضية الجنوبية وتطلعات شعبنا.

حضر اللقاء الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية الوطنية، والدكتور أحمد باراس، مدير مكتب رئيس الجمعية.