خالد بحاح يكشف تفاصيل لقاءه بالسفير الأمريكي لدى اليمن اليوم بالرياض

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الخميس 10 أكتوبر 2019
بحاح والسفير الامريكي
الخليج 365
كشف نائب رئيس الجمهورية السابق، رئيس الوزراء الاسبق، خالد محفوظ بحاح تفاصيل لقاءه اليوم الأربعاء، بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل، في العاصمة السعودية الرياض .
وقال بحاح في منشور له بالفيسبوك، رصده (الخليج 365) أن هذا اللقاء هو الثاني بعد لقاء أول جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل عدة أيام .. مشيراً إلى أنهما تحدثا خلال اللقاء بكل شفافية عن مجمل القضايا الوطنية وضرورة الدفع بعملية السلام وفق قواعد صحيحة وثابتة.
وأضاف "أكدنا لسعادة السفير أهمية الشروع في خطوات عملية داعمة لهذا الخيار وفي مقدمتها تصحيح مسار الشرعية وعودتها لممارسة مهامها من الداخل، ووضع الحلول الجادة غير التقليدية للمشكلات الوطنية في مقدمتها القضية الجنوبية، ناهيك عن وضع حد للإنقلاب الحوثي على الدولة ومقدراتها" .
وأشار بحاح إلى أن جهود التحالف العربي مع الولايات المتحدة الإمريكية محل تقدير دون شك، وأستطرد، "غير أن التأكيد للضغط على معرقلي عملية السلام داخليا والتصدي للعابثين بها خارجيا مطلب مهم، فإحلال السلام في الوطن لن يعود بالنفع لبلادنا فحسب، بل على استقرار المنطقة بأكلمها ويقودها نحو آمان دائم" .
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