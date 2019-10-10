طلاب اليمن يحصدون ميداليات في أولمبياد الرياضيات والفيزياء واللغة العربية بمسقط

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الخميس 10 أكتوبر 2019
الخليج 365
تمكنت طلاب اليمن من حصد اربع برونزيات في مسابقات أولمبياد الرياضيات والفيزياء واللغة العربية للعام ٢٠١٩، التي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج واليمن في العاصمة العمانية مسقط .
ونال طلاب اليمن ثلاث ميداليات في أولمبياد الرياضات وواحدة في أولمبياد الفيزياء، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية .
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ان هذا الفوز يمثل درجة عالية من الاعتزاز والتقدير لليمن ولقدرات الطلاب، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا .
بدوره أشاد مدير عام مكتب التربية العربي الدكتور علي القرني، بالطلبة والطالبات من الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج واليمن، الذين اظهروا قدرات عالية في التعامل مع مسائل عميقة وغير نمطية في الرياضيات والفيزياء ومهارات وقدرات ادبية راقية في اللغة العربية وحققون امال اوطانهم في بوادر بروزهم كعلماء في تلك المجالات المهمة.
حضر التكريم سفير بلادنا في سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف ووكيل قطاع المناهج والتوجية الدكتور صالح الصوفي.
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