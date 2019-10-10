عضو الشئون الخارجية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": 85% من الأراضي المحررة حققتها القوات الجنوبية

الخميس 10 أكتوبر 2019

نصر العيسائي

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قال نصر العيسائي، إن الانتصار الأخير في شمال الضالع للقوات المسلحة الجنوبية العربية، يأتي كستسمار للانتصارات التي حققتها تلك القوات وبدعم من التحالف العربي طوال الأربع السنوات الماضية منذُ إنطلاق عاصفة الحزم والامل للتحالف العربي وعملياته في اليمن ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، مبينًا أن الحقيقة أن أكثر من ٨٥% من الأراضي المحررة في اليمن حققتها القوات المسلحة الجنوبية العربية وبدعم من التحالف العربي وتلك القوات هي الحليف الإستراتيجي للتحالف العربي وعملياته في اليمن.



وأكد العيسائي لـ"الخليج 365"، أن تسليم مدينة الفاخر وعدد من المدن في شمال الضالع من قبل مليشيات حزب الإصلاح الإخواني للحوثيين في محاولة لانهاك واخضاع القوات المسلحة الجنوبية العربية جاء الرد بتحرير تلك المدينة وتطهيرها من كل المليشيات الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح الإخواني أو حركة الحوثي.

وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ونائب رئيس مركز شمسان للدرسات والاعلام وحقوق الانسان في بريطانيا، أن مدينة الفاخر في شمال الضالع لها أهمية كبيرة بحيث أنها تعتبر المدينة الأولى بعد الحدود بين الجنوب واليمن الشمالي وهي البوابة لمحافظة أب اليمنية الشمالية، حيث تعتبر القوات المسلحة الجنوبية العربية أن تأمين الضالع يبدأ بتأمين محافظة أب اليمنية الشمالية، وهذا الإنتصار يعد بداية الانطلاقة نحو تحرير كامل محافظة أب اليمنية الشمالية.