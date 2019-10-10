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الخميس 10 أكتوبر 2019
سالم الشبحي
سيد مصطفي
قال سالم الشبحي، رئيس دائرة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية بالمجلس لإفنتقالي الجنوبي، أنه وصل اليهم عدد من الجرحى من جراء معارك الفاخر، مبينًا أنهم على استعداد لاستقبال الحالات والطواقم مشعره وسيقدمون واجبهم الطبي والانساني.
وأكد الشبحي لـ"الخليج 365"، أن هناك حالات خطرة من بين جرحى العمليات الأخيرة رفض الكشف عن أعدادهم، هناك طواقم طبية تتبع للمجلس الإنتقالي على جبهة القتال تحت إشراف التحالف العربي يقوم بواجبه في عمل الاسعافات الاوليه اللازمة للجنود الجنوبيين.
جدير بالذكر، بأن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حررت مدينة الفاخر، كما هاجمت المناطق المحتلة من الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول الصحة بالإنتقالي لـ"اليمن العربي" يكشف عن أحوال مصابي الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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