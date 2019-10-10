- 1/3
- 2/3
- 3/3
الخميس 10 أكتوبر 2019
فضل الجعدي
الخليج 365
وجه قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، رسالة نارية إلى من أسماهم "المتأسلمين" وبضاعتهم الإعلامية "الرخيصة"، وذلك في إطار هاشتاج جنوبي بوسم "الانتقالي الجنوبي رجال دوله" .
وقال عضو هية رئاسة المجلس، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي في تغريدة بتويتر، "المتأسلمون وبضاعتهم الإعلامية الرخيصة نقول : ليس المجلس الانتقالي من يتراجع عن مواقفه و مطالبه ، لأنه بإختصار لا يقدم على خطوة إلاّ بعد قراءتها قراءة دقيقة و يعرف ما الذي يحقق منها .. مواقفنا ثابته و أهدافنا لم تتغير" .
وجاءت تغريدة الجعدي لترد على بعض منتقدي المجلس الإنتقالي الجنوبي ولتعريفهم بكيفية إدارة الإنتقالي لهموم دولته بنجاح بعد أن فشلت الشرعية والأحزاب وسلموا اليمن والجنوب للحوثيين والإرهابيين وهربوا.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الإنتقالي يوجه رسالة للمتأسلمين وبضاعتهم الإعلامية "الرخيصة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.