قيادي في الإنتقالي يوجه رسالة للمتأسلمين وبضاعتهم الإعلامية "الرخيصة"

الخميس 10 أكتوبر 2019

فضل الجعدي

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وجه قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، رسالة نارية إلى من أسماهم "المتأسلمين" وبضاعتهم الإعلامية "الرخيصة"، وذلك في إطار هاشتاج جنوبي بوسم "الانتقالي الجنوبي رجال دوله" .



وقال عضو هية رئاسة المجلس، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي في تغريدة بتويتر، "المتأسلمون وبضاعتهم الإعلامية الرخيصة نقول : ليس المجلس الانتقالي من يتراجع عن مواقفه و مطالبه ، لأنه بإختصار لا يقدم على خطوة إلاّ بعد قراءتها قراءة دقيقة و يعرف ما الذي يحقق منها .. مواقفنا ثابته و أهدافنا لم تتغير" .

وجاءت تغريدة الجعدي لترد على بعض منتقدي المجلس الإنتقالي الجنوبي ولتعريفهم بكيفية إدارة الإنتقالي لهموم دولته بنجاح بعد أن فشلت الشرعية والأحزاب وسلموا اليمن والجنوب للحوثيين والإرهابيين وهربوا.