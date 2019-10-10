وزير الدفاع يزعم أن الجيش الذي يتم إعادة بناءه بعيد عن الإنتماءات والمحسوبية 

الخميس 10 أكتوبر 2019

الفريق ركن محمد علي المقدشي

الخليج 365 - خاص

زعم وزير الدفاع، الفريق ركن، محمد علي المقدشي، أن الجيش الوطني الذي يتم اعادة بناءه في ظروف استثنائية سيظل جيشاً للوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه بعيداً عن الانتماءات والمحسوبية والولاءات الضيقة .

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جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الخميس، في مدينة مأرب اجتماعاً موسعاً لرؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، ضم عدد من قيادات الهيئات والدوائر التي كانت تمارس عملها في العاصمة المؤقتة عدن وانتقلت إلى محافظة مأرب، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وقال أن مهمة الجيش هو الحفاظ على أمن الوطن والمواطن بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقية .. مشدداً على أهمية العمل الموحد ومنع الإزدواجية في الصلاحيات والقرارات على حد قوله .

وتناسى وزير الدفاع خلال حديثه الحملات الإنتقامية التي نفذتها قوات الجيش في محافظة تعز خدمة لأهداف حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، ضد كتائب المقاومة التي ساهمت في تحرير تعز من ميليشيا الحوثي الإنقلابية والألوية العسكرية الرافضة هيمنة الإخوان على الجيش .

ويرى مراقبون أن حديث وزير الدفاع خلال الجيش ليس بغريب، بل هو يأتي في سياق الخطاب الإعلامي لحزب الإصلاح الذي بات يسيطر عسكرياً على تعز ومأرب اللتان لم تحرران بالكامل ويواصل تمدده نحو المناطق المحررة في جنوب تعز ومحافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين .