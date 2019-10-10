البحسني يلتقي هنزل لبحث جوانب الدعم للقطاعات الخدمية

الخميس 10 أكتوبر 2019

البحسني وهنزل

الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالعاصمة السعودية الرياض ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كريستوفر هنزل .



وثمّن المحافظ البحسني مواقف الولايات المتحدة ودورها في مساندة الشرعية في اليمن وجهودها لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية التي دمرتها ميليشيا الانقلاب.

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وبحث محافظ حضرموت مع السفير الأمريكي جوانب الدعم للقطاعات الخدمية والأكثر احتياجاً في حضرموت وذلك على خلفية اللقاءات السابقة مع المسؤولين في السفارة الأمريكية خلال زيارتهم لحضرموت .

مستعرضاً جهود السلطة المحلية في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين ، بعد نجاحها الكبير في تطهير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة ومحاربة الإرهاب .

بدوره أكد السفير الأمريكي مساندة واشنطن لدعم إعادة بناء المؤسسات الحكومية ، مشيداً بجهود قيادة السلطة المحلية بحضرموت في محاربة الإرهاب وتطبيع الحياة وإعادة العمل بمؤسسات الدولة ، وأثنى على حنكة المحافظ في تسيير أمور المحافظة وقيادة دفة حضرموت نحو العمل المؤسسي وتوفير الاستقرار للمواطنين ومحاربة الإرهاب .

وأثنى السفير الامريكي على التطور والجهود الذي تشهدها حضرموت بقيادة المحافظ البحسني وما تنعم به المحافظة من أمن واستقرار ، وقال السفير الامريكي أنظارنا ليست بعيدة عن حضرموت فنحن نلاحظ ونلمس عجلة التقدم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن ، وأضاف : "لقد مثلت حضرموت انمودجاً رائعاً في كافة المجالات وخصوصاً في الأمن والاستقرار.