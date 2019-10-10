ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية يوم غداً الجمعة

الخميس 10 أكتوبر 2019 الخطوط الجوية اليمنية الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية، يوم غدٍ الجمعة، الموافق 11 أكتوبر 2019م، عدد من الرحلات من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين، على النحو التالي :

رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهـره- سيئون. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا. رقم الرحله : 605. خط الرحله : القاهره- سيئون . الاقلاع :1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا. Advertisements رقم الرحله : 604. خط الرحله : سيئون - القاهره. الاقلاع :1645 مساء . الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : القاهره - عدن. الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . رقم الرحله : 854. خط الرحله : عدن - مومباي. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1400 ظهرا. رقم الرحله : 855. خط الرحله : مومباي- عدن. الاقلاع :1500 عصرا. (توقيت مومباي) الوصول: 1630 مساء. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1730 مساء. الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع :1115 ظهرا. (توقيت القاهره) الوصول: 1545 عصرا. رقم الرحله : 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع :1645 مساء. الوصول: 1915 مساء.

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