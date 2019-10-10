إعلامي جنوبي يكشف لـ"اليمن العربي" أسرار معركة الفاخر

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الخميس 10 أكتوبر 2019
أمجد يسلم صبيح الإعلامي الجنوبي
سيد مصطفي
قال أمجد يسلم صبيح، الإعلامي الجنوبي، إن المناورة العسكرية رسمت بدقة متناهية من قبل القادة العسكريين في المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي. وأكد صبيح لـ"الخليج 365"، تهدف أولا إلى تأمين محافظة الضالع عبر التوغل والسيطرة على مناطق تعتبر في تقسيم ما قبل الوحدة اليمنية مناطق شمالية خارج حدود الضالع والجنوب كامل لتأمين الضالع.
وأضاف الإعلامي الجنوبي، أن العملية أو الخطة التي وضعت كانت ناجحة بكل المقاييس وبأقل تكلفة حررت المقاومة كثير من المناطق باجة، باب غلق بالكامل، الزبيريات، الغشة، حمان، سليم، الزمعري، الفاخر، سوق الفاخر، قسم الفاخر، الخرازة، دار السيد، عويش.
وبين صبيح، أن الطيران للمناطق الوعرة بحكم ان قادة المقاومة الجنوبية على معرفة كاملة بكل تضاريس تلك المنطقة، ولذلك لم تحتاج العملية العسكرية للطيران، مشيرًا إلى أن العمليات الاستخباراتية من قبل المقاومة أدت مهمتها كاملة عبر جمع معلومات دقيقة عن كامل عناصر ميليشيا الحوثي والأماكن ونوعية الأسلحة التي كانت تمتلكها
وأردف الإعلامي الجنوبي،أن تأثير العملية المستقبلي أولا رافقت العملية حوار جدة الذي ترعاه السعودية ثانيا ارسلت قوات المقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي رسائل عده منها اننا قادرون على تأمين ما تمت السيطرة علية والحفاظ علية وشن عمليات عسكرية ضد الحوثي في اي مكان دون تدخل طيران التحالف، وثالثا التأثير الكلي والمستقبلي أن هذه المعارك تؤمن حدود الجنوب ومناطق سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي
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