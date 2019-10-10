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الخميس 10 أكتوبر 2019
صابر عبد الرب آل النقيب
الخليج 365
قال صابر عبد الرب آل النقيب، القيادي في المجلس الرئاسي للمجلس الإنتقالي، إن القوات الجنوبيه في الضالع ابتلعت الحوثي، مشيرُ إلى أن تحرير مدينة الفاخر من الحوثيين يهدف إلى تأمين الضالع بالكامل والانطلاق نحو تحرير اب، حيث أن القوات الجنوبية بالضالع بقيادة المجلس الإنتقالي ودعم التحالف كسرت شوكه الحوثيين.
وأكد آل النقيب لـ"الخليج 365"، أن ما قامت به القوات الجنوبية في الضالع هي رساله قويه للعدو قبل الصديق، وذلك لأن القوات الجنوبيه هي الدرع المنيع للجزيره العربيه وهي الحليف الاستراتيجي للتحالف العربي.
وأضاف القيادي في المجلس الرئاسي للمجلس الإنتقالي، أن الجنوب يخوض معاركه من اجل استعادة ارضه وهويته وكرامته وعروبته وتحصينها من المد الفارسي المجوسي والاخونجي
جدير بالذكر، بأن قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية حررت مدينة الفاخر، كما هاجمت المناطق المحتلة من الحوثى فى منطقة الريبى بحجر بالضالع، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، ودمرت بمدفعيتها آليتين قتاليتين فى وادى سليم، ما أسفر عن قتلى وجرحى فى صفوف مسلحى المليشيات.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي برئاسة الإنتقالي لـ"اليمن العربي": الجنوبيين كسروا شوكة الحوثي في الفاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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