بعد بسطه على مساحات واسعة من الاراضي اليمنية.. من هو علي محسن “الأمارات”

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

كشف محافظ محافظة “سقطرى” في حكومة هادي، عن زعيم مافيا نهب الاراضي الجديد، الذي ورث مهمة البسط من الجنرال علي محسن الاحمر.

واشار “رمزي محروس” الى قيام ممثل القوات الإماراتية في الجزيرة “خلفان المزروعي”، بالبسط على 150 ألف متربع من الأراضي في هضبة “ديكسام” المحمية وسط الأرخبيل.

واتهم “محروس” في تصريحات أدلى بها لموقع “لوب لوغ” الأمريكي، مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية للقيام بأعمال مشبوه في الجزيرة تحت يافطة العمل الإنساني.

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وأضاف: قامت احدى الشركات التابعة للتحالف بتمكين الإماراتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أراضي في سقطرى.، على الرغم من أن المرسوم الحكومي يحظر بيع أي أرض على الجزيرة.

وفي ذات السياق نقل الموقع الأمريكي عن وزير السياحة في حكومة هادي “محمد القباطي”، والذي أكد أن الوضع السياسي يجعل حماية النظام البيئي للجزيرة أكثر صعوبة.

وحول الحرب الدائرة في اليمن، أفاد “لوب لوغ” الأمريكي، أن الحرب على اليمن، كان له التأثير الأكثر غدراً على بيئة الجزيرة.