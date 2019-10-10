شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تواجه غطرسة ووقاحة الامارات وتتوعد! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب العماني عباس المسكري، مفاجأة بشأن الحملات الإماراتية المنظمة التي تستهدف السلطنة والسلطان قابوس، من جانب نشطاء وشخصيات مقربة من سلطات أبوظبي.

وأكد "المسكري" في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، أن الحملات الإماراتية التي يقودها عبدالخالق عبدالله وحمد المزروعي لشيطنة سلطنة عمان، هي بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وقال الكاتب: "كل الذي غردوا من الإمارات سواء أبناء الإمارات أو الكتاب المستأجرين مثل علاونة وشلته لم يكن تغريدهم هكذا دون إذن من الحكومة".

جديد اب برس :

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وأضاف "المسكري": "لهذا عندما يأتي بعض المنبطحين ليدافعوا قائلين نحن أشقاء نقول لهم نعم ولكن ماذا عن السب والشتم في حق سلطاننا ورموز دولتنا ماذا نعتبره وكيف نصفه".

واستشهد الكاتب العماني، بأن الإمارات جرمت التعاطف مع قطر مع بدء الأزمة الخليجية وفرضت غرامات مالية وهددت بالسجن؛ متسائلًا: "من استطاع أن يصدر قرار لمنع التعاطف ألم يكن بإمكانه إصدار قرار منع التطاول؟".

وختم "المسكري"، بقوله: "نحن في عمان وأقولها وأنا المسؤول عن قولي هذا أمام الله ثم أمام كل الجهات القانونية إننا نعتبر كل دول الخليج عمق إستراتيجي لنا ونعتبر الجميع جزء لا يتجزأ منا ونحن كذلك جزء منهم".