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عدن - ياسمين التهامي - هي الاولى من نوعها..السعودية تقدم لقوات هادي اسلحة متطورة بينها دفاعات جوية

في تطور نوعي أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اعتراض الدفاعات الجوية التابعة لها صاروخا من نوع قاهر أطلقته جماعة الحوثي نحو مواقعه في مديرية كتاف بمحافظة صعدة. وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف أن الصاروخ سقط في أحد جبال مديرية كتاف وتبين بعد عمليات فحصه أنه إيراني الصنع. جديد اب برس : ​ Advertisements وبحسب ما أورده المركز فإن اعتراض واسقاط الصاروخ جاء بعد إدخال منظومة جديدة لدى كتيبة الدفاعات الجوية لمحور كتاف

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