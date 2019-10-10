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عدن - ياسمين التهامي - الرئيس هادي يصدم حليفة الاصلاح بهذا القرار المرعب

صدم الرئيس هادي حليفة حزب الاصلاح باتخاذ موقف سياسي ضد اردوغان الحليف الابرز لجماعة الاخوان عالمياً.

جديد اب برس :

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ودانت الحكومة الشرعية العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي".

وأضاف البيان "أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية".

وأكدت وزارة الخارجية عن دعم الجمهورية اليمنية للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، وذلك يوم السبت الموافق 12 اكتوبر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.