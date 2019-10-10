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عدن - ياسمين التهامي - يمني يقتل زوجته ويتركب مجزرة في حق ابنته وشقيق زوجته والسبب غريب

أقدم مواطن على قتل زوجته وإصابة ابنه وصهره وابنته في حادثة ذات طابع الخلاف الأسري بالعاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية إن المدعو عبده يوسف يحيى الجبل" من أبناء محافظة ريمة، ويسكن صنعاء، أقدم على قتل زوجته وهي حامل في الشهر السادس وإصابة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وكذلك اخوها وابنته .



وأكدت المصادر أن خلافاً نشب بين الزوج وزوجته بعد رفضه اسعافها للعلاج فاضطرت لمغادرة المنزل إلى منزل شقيقها مع ابنه، وأثناء عودة الزوج للمراجعة عن زوجته رفضت الزوجة العودة معه حتى يتم علاجها، وتطور الخلاف إلى قيام الزوج بإطلاق النار عليها وعلى من كان في المنزل .



وأدت الحادثة بحسب المصادر إلى مقتل الزوجة وإصابة ابنها وشقيقها وابنته بإصابات متفاوتة.



وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع معدلات الجرائم الأسرية التي تصاعدات وتيرتها خلال سنوات الحرب التي تشهدها البلد جديد اب برس : ​ Advertisements

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