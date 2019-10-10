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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجــل : الأميرة "هيا" تفاجئ حاكم دبي اليوم بالمحكمة البريطانية بهذا الطلب الغريب والصادم .. و"بن راشد" يقرر الهروب من المواجهة (تفاصيل طارئة)

مثلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمام المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما. وخلال جلسة أولية في يوليو تموز طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري كما طلبت أمرا “بعدم التعرض” يحمي من المضايقة أو التهديدات. جديد اب برس : ​ Advertisements

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وستنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

وحضرت الأميرة هيا الجلسة الأولية بينما غاب عنها الشيخ محمد. وحضر بالنيابة عنه ديفيد بانيك أحد أكبر المحامين في بريطانيا.

وأبلغ القاضي الصحافيين بأن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت اليوم لكن ليس بوسعهم كشف تفاصيل المرافعات القانونية.

وتزوج الشيخ محمد (70 عاما)، وهو أيضا نائب رئيس الدولة، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004 فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابنا من زيجات مختلفة.

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