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عدن - ياسمين التهامي - أحد مستخدمي الآيفون يقاضي شركة آبل لأنها حوّلته إلى شاذ جنسي!

رفع مستخدم آيفون روسي مؤخراً دعوى قضائية لتعويض بقيمة مليون روبل ضد شركة آبل، التي اتهمها بأنها حولته إلى مثليّ الجنس بشكل غير مباشر.





في قضية نالت زخماً كبيراً وسط مجتمع مستخدمي الأنترنيت في روسيا، ادعى هذا الشاب أنه أصبح ”منغمساً في علاقة مثلية“ بعد أن تلقى النوع الخطأ من العملات المشفرة على تطبيق للحافظات الإلكترونية الذي قام بتثبيته على هاتفه الآيفون في سنة 2017.

جديد اب برس :

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ادعى هذا الشاب، الذي أُشيرَ إليه باسم (رازوميلوف)، أنه تلقى مبلغ 69 ”عملة مثلية“، التي قال عنها أنها عملة مشفرة تم تصميمها خصيصاً لأفراد مجتمع الميم، وكان قد تلقاها من مستخدم مجهول الهوية. رافقت هذه المبادلة المالية رسالة مفادها: ”لا تصرفها حتى تجربها [أي يجرب العلاقات المثلية]“، وهو الأمر الذي اعتبره (رازوميلوف) معقولاً، مما دفعه لأن ينخرط في علاقة جنسية مثلية.

قال (رازوميلوف) في فحوى الدعوى القضائية التي رفعها بخصوص هذا الموضوع: ”فكرت في نفسي وقلت: بالطبع، كيف لي أن أحكم على أمر ما دون تجربته؟ ثم قررت تجربة الانخراط في علاقة مثلية“، واستطرد الرجل قائلاً: ”يمكنني أن أجزم أنه بعد مضي شهرين وجدت نفسي منغمساً في علاقة حميمية مع شاب آخر من نفس جنسي ولم أستطع الخروج منها. أصبح لدي صديق حميم الآن ولا أعرف كيف لي أن أشرح هذا الأمر لوالديّ. بعد أن تلقيت الرسالة المذكورة سابقاً، تغيرت حياتي نحو الأسوأ ولن تعود المياه لمجاريها مجدداّ بعد الآن“.

قال أيضاً: ”دفعتني شركة (آبل) نحو المثلية من خلال التضليل. تسببت لي هذه التغييرات ضرر على المستوى الأخلاقي والنفسي والعقلي“.

أخبرت محامية (رازوميلوف)، وهي (سابيزات غوزنيفا)، بعض الصحفيين الروس أن الدعوى القضائية الخاصة بموكلها جدية للغاية، وأن موكلها عانى كثيراً كنتيجة على فشل آبل في التصرف بصورة جيدة. وعلى الرغم من أنه تلقى الرسالة الآنف ذكرها من خلال تطبيق تابع لطرف ثالث، فإن (غوزنيفا) قالت بأن الشركة تتحمل مسؤولية الخدمات التي تقدمها منصّتها. كنتيجة على هذا ”الضرر“، تتحمل آبل دفع مبلغ مليون روبل (التي تعادل مبلغ 15300 دولار) كتعويض.

وفقاً لإحدى قواعد البيانات على الإنترنيت، فقد قامت محكمة مقاطعة (بريزينسكي) في العاصمة موسكو بتسجيل دعوى (رازوميلوف) القضائية في يوم الأربعاء الفارط، وأنها ستبتّ فيها يوم 17 أكتوبر.

المصدر: موقع Oddity Central