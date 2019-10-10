شكرا لقرائتكم خبر عن توقف طريق رئيسي في ابين لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماجد أحمد مهدي

جرفت مياه السيول العديد من الأراضي الزراعية في وادي ضيقة والعديد من اودية مديرية المحفد معقل ارض باكازم مما ادى الى تعطل الخط الذي يربط المديرية بالعديد من المحافظات الجنوبية واصبح الان معطلا وبحاجه الى اصلاح لنتمكن السيارات و المركبات النقل الثقيل من المرور بشكل طبيعي...ومنذ تدفق السيول ولم نرى اي تحرك من الجهات المختصه والمنظمات الدولية لاصلاح الخط الاسفلتي

جديد اب برس :

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إصلاح من جديد

وقال المواطن سالم صالح دابي هطلت امطار غزيرة على مدينة المحفد وارتوت مئات من الفدانات على مستوى اودية المديرية ولكن من قوة جريان السيول تعطلت الأراضي الزراعية واصبح بحاجة الى اصلاح من جديد وليس كل المواطنين لديهم القدره على اصلاحها الاعبار المعطلة بالشيولات التي تكلف مئات الالاف.



إعاده تأهيل الجسور

وأشار المواطن الخضر المانعي بفعل قوه مياه السيول ادى الى حرف التربة وتعطيل الخط الاسفلتي العام الذي يصل المديرية بباقي المناطق ورغم الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية في المديرية الا انها تعد قاصرة ولا تفي بالغرض المطلوب ونناشد المنظمات الدولية وإلاقليمية بالتحرك الفوري في إعادة تأهيل وترميم الجسور والممرات المائية ليستفيد منها المواطنين في ري اراضيهم بالكميات الكافية.



جسر حيوي

وأشار الاخ ناصر أحمد بامرحول مدير مكتب الاشغال بالمديرية الحمدالله رب العالمين الذي من علينا بهطول امطار غزيرة على مديرية المحفد عامة

وقد خربت السيول التربة الزراعية في عدد من القرى المديرية وتضرر الخط الدولي كثيرا وقمنا حسب امكانيات المديرية بعمل فتح الطريق الدولي في وادي ضيقة المرور السيارات والشاحنات وكذا ردمنا الخط في الخداره لان السيول جرفة الدفاعات حق الخط العام و الخطوط الفرعية ونطالب الاخ المحافظ ومدير عام الاشغال العامة في المحافظة بلفته كريمة تجاه مديرية المحفد باصلاح جسر ضيقة لما لحق به من اضرار كبيره في القواعد الاساسية حيث ان السيل كسرت ثلاث قواعد من الجسر التي تمر عليه السيارات.



توقف الخط امام المسافرين

من جانبه قال الأستاذ صالح لعور

بسبب تدفق مياه السيول انقطعت حركة مرور السيارات و المسافرين وكذا شاحنات النقل من خط وادي ضيقة الدولي الذي قضوا ساعات طويلة حتى يقل منسوب تلك السيول التي تمر بهذا الوادي وعلى ضوء ذلك جرف الاتربة ووقوعها على الخط مباشرةً مما سبب في تعطيل سير المركبات والشاحنات

ولذا يتطلب عمل كبير لن تستطيع السلطة المحلية بالمديرية بامكانياتها المحدوده فعل شيء وعبر صحيفة "عدن الغد"

نناشد الجهات المختصه و المنظمات الدولية وإلاقليمية والجمعيات الخيرية بالمساعدة في اصلاح هذا الخط الدولي الهام

وعلما ان هذا الوادي تتدفق عليه السيول من ثلاثة اودية كبيرة وهم : وادي رفض ووادي مريع ووادي الكفاه.



تقدير حجم الاضرار

وأفاد الاستاذ مهدي حسين عطاالله سكرتير المجلس المحلي بمديرية المحفد لم يشهد وادي ضيقة منذ زمن طويل تدفق كميات من مياه السيول على هذا الوادي حيث تسبب في اضرار كبيرة وغير متوقعة وعلى اثرها انقطع الطريق امام المسافرين المتوجهين الى شبوه وحضرموت والعكس صحيح ونطالب

قياده والمحافظة ومكتب الاشغال بالنزول الميداني بالنزول الميداني الى الموقع والاطلاع عن كثب وتقدير حجم الاضرار وعمل دراسات هندسية بتوسعه الجسر الذي سيحل المشكلة نهائيا .

واضاف لقد بذلت قيادة السلطة المحلية في المديرية جهودا في اصلاح ماخربته السيول وفق امكانياتها المحدودة

حتى يتمكن المسافرين وكل المركبات والشاحنات من العبور بسهوله ويسر في هذا الطريق الدولي الهام .



تعطيل الاعبار والمعاقم

بدوره قال احد المزارعين ان الاضرار الكبيرة التي خلفتها السيول على كثير من اراضي المواطنين تعطيل المعاقم والاعبار التي سوف تكلف مبالغ كبيره في ارجاع الأراضي الزراعية الى ما كانت عليه في السابق وليس كل المزارعين لديه القدره المادية على ذلك في الوقت الحاضر.