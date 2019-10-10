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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :الامارات تسلم اكبر معسكراتها للسعودية وتبداء الانسحاب

افادت مصادر عسكرية قبل قليل ان الامارات انسحبت واخلت معسكر القاعدة الإدارية الرئيسية في البريقة بعدن من المعدات والآليات. وقالت المصادر ان المعدات والاليات الاماراتية تم نقلها على شاحنات الى ميناء الزيت تمهيدا لمغادرتها الى ابوظبي. جديد اب برس : ​ Advertisements وبحسب المصادر اجلت الامارات الحراسات التابعة لمعسكر القاعدة الرئيسية بالبربقة بطائرات مروحية لاعادتهم الى ابو ظبي . واوضحت ان ذلك ياتي في إطار اتفاقية لتسليم مهام قيادة التحالف في عدن للقوات السعودية.

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