الاكثر مشاهدة - ورد للتو : الرئيس الأمريكي يطير من الفرح ويعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري من اليمن ..شاهد ماورد فيه

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الرئيس الأمريكي يطير من الفرح ويعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري من اليمن ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في سعادة غامرة قبل قليل حيث اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترمب مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة باليمن. واكد ترمب، مقتل خبير صنع القنابل بالقاعدة ‎إبراهيم العسيري في عملية لمكافحة الإرهاب باليمن. Advertisements ​​ ​​​​​​​​​ وأشار الرئيس الأمريكي، الى ان عسيري قتل قبل عامين من اليوم.

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