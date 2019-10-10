شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يعلن مقتل العسيري في اليمن .. ويكشف مفاجأة بشأن مهمته الخطيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، اليوم الخميس، أن خبير صنع القنابل بتنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
ومن المعتقد أن العسيري كان العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009.
كان مسؤولون أمريكيون قالوا العام الماضي إنهم واثقون أن العسيري قتل، لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - عاجل : ترامب يعلن مقتل العسيري في اليمن .. ويكشف مفاجأة بشأن مهمته الخطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.