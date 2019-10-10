الاكثر مشاهدة - عاجل : ترامب يعلن مقتل العسيري في اليمن .. ويكشف مفاجأة بشأن مهمته الخطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يعلن مقتل العسيري في اليمن .. ويكشف مفاجأة بشأن مهمته الخطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان، اليوم الخميس، أن خبير صنع القنابل بتنظيم القاعدة إبراهيم حسن العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.

ومن المعتقد أن العسيري كان العقل المدبر لعملية تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة عام 2009.

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كان مسؤولون أمريكيون قالوا العام الماضي إنهم واثقون أن العسيري قتل، لكن آخرين حذروا في ذلك الوقت من أن الدلائل غير قاطعة.