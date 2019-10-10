الاكثر مشاهدة - خطيبة خاشقجي تعترف: أشعر بالخجل بسبب هذا الموقف..!

شكرا لقرائتكم خبر عن خطيبة خاشقجي تعترف: أشعر بالخجل بسبب هذا الموقف..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت خديجة جنكيز، خطيبة جمال خاشقجي، إن الموقف الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي، مدعاة للخجل باسم الصحافة والإنسانية.. منددة بما آلت إليه الأمور.

وأضافت في تصريح إلى وكالة "الأناضول" بالعاصمة الفرنسية باريس، أن "المتورطين في مقتل خاشقجي، لم ينالوا العقاب اللازم، رغم مرور أكثر من عام على الجريمة".

وأشارت إلى أنه "لم يتم تزويد الرأي العام العالمي بمعلومات حول سير التحقيقات الجارية بالمملكة العربية السعودية".

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ولفتت إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، حول جريمة مقتل خاشقجي، بقيت دون المستوى المأمول.

وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي حول جريمة مقتل خاشقجي، والإقدام على خطوات أكثر جدية لكشف كامل ملابسات مقتله.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي، وأثارت استنكارا واسعا لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريرا أعدته المحققة الأممية أجنيس كالامار، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.

كالامار المعنية بملف الإعدامات خارج نطاق القانون، أكدت في تقريرها وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

