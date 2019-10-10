شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير منتخب اليمن في تصفيات كأس العالم 2022م بعد خسارته الخماسية اليوم أمام أوزبكستان؟ (فيديو لأهداف المباراة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى منتخب اليمن خسارة قاسية بنتيجة 5/0 أمام مضيفه منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، (المرحلة الثانية).

وأنهى منتخب أوزبكستان الشوط الأول متقدمًا 2/0 جاء الأول بتوقيع سانجار كوديركولوف في الدقيقة الثانية، في حين سجل إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 33.

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عاجل : ما مصير منتخب اليمن في تصفيات كأس العالم 2022م بعد خسارته الخماسية اليوم أمام أوزبكستان؟ (فيديو لأهداف المباراة)



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وفي النصف الثاني من المباراة سجل منتخب أوزبكستان 3 أهداف، وقع دجامشيد إسكنداروف هدفًا في الدقيقة 53، في حين أضاف إسلوم توختاخوجاييف رابع أهداف أوزبكستان، قبل أن يوقع أيغور سيرجييف الهدف، أمس، في الدقيقة 90.

وتجمد رصيد منتخب اليمن عند نقطتين، في المركز الرابع (مؤقتًا،) حصدهما بتعادلين أمام سنغافورة والسعودية، قبل أن يخسر بخماسية أمام أوزبكستان.

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن منتخب سنغافورة المتصدر.

وتغلب منتخب قطر 2/0 على بنغلادش، لحساب المجموعة الخامسة، وجاء الهدف الأول بتوقيع يوسف عبدالرزاق، في الدقيقة 28، قبل أن يسجل كريم بوضياف الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ورفع الفوز رصيد قطر إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين لا يملك منتخب بنغلادش أي رصيد من النقاط في المركز الأخير.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب السعودية مع سنغافورة.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: سنغافورة، وأوزبكستان، وفلسطين، واليمن، والسعودية.