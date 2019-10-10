شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية خارج الحدود والمقاتلات التركية تنطلق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا. واطلق أردوغان على العملية العسكرية في شمال شرق سوريا اسم عملية "نبع السلام". جديد الخليج 365: Advertisements وقال أردوغان عبر تويتر: سنحافظ على وحدة الأراضي السورية وسننقذ سكان هذه المنطقة من قبضة الإرهاب. الى ذلك قالت مصادر اعلامية ان مقاتلات تركية انطلقت من قاعدة ديار بكر للمشاركة في عملية نبع السلام شمالي سوريا ونقلت رويترز عن مسؤول أمني تركي قوله ان : العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية. وشنت مقاتلات تركية غارات على وحدات الشعب الكردية في رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا. فيما قالت وكالة الأنباء السورية ان المدفعية التركية تقصف بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

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