شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قناة “الحدث” توقف كافة برامجها الإخبارية وتبث الآن خبراً عاجل حول ما حدث للأمير ”محمد بن سلمان“ فجر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة جديد الخليج 365: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة “الحدث” توقف كافة برامجها الإخبارية وتبث الآن خبراً عاجل حول ما حدث للأمير ”محمد بن سلمان“ فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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