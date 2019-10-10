محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني

الخليج 365

وصل اللواء الركن فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، أمس، الى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض ، في زيارة للمملكة يلتقي خلالها القيادة السياسية والجهات المعنية في الحكومة لمتابعة قضايا المحافظة والخدمات الأساسية للمواطنين .

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كما يلتقي محافظ حضرموت بالرياض عدداً من المسؤولين وقيادة التحالف العربي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية.

و يلتقي المحافظ خلال هذه الزيارة بأبناء حضرموت المقيمين في الرياض ويتعرّف على أحوالهم ويتدارس معهم إمكانية إشراكهم في خدمة المحافظة والاستثمار في المجالات المختلفة في المحافظة في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار .

وكان البحسني قد غادر المكلا نهاية سبتمبر الماضي في رحلة علاجية لجمهورية ألمانيا كللت ولله الحمد بالنجاح .

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كانت هذه تفاصيل خبر البحسني : يلتقي مسؤلين بالسعودية وقيادات التحالف لمتابعة احتياجات المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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