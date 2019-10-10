شاهد .. قطر تدعم بطباعة المنهج المدرسي الذي حرفته الميليشيات

الخميس 10 أكتوبر 2019

عدن - الخليج 365

أعلنت مؤسسة قطرية عن دعمها مشروع طباعة المنهج المدرسي بعد أن حرفته ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأدخلت عليه تعديلات تسوق لنهجها الطائفي .

Advertisements

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، إعلان لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمارس نشاطها في العاصمة صنعاء، تطرح فيه مناقصة عامة ضمن مشروع دعم تعليم أطفال اليمن لطباعة الكتاب المدرسي في أمانة العاصمة صنعاء .

ودعا الإعلان ما أسمها "الشركات المؤهلة والمتخصصة" الحضور إلى مقر المؤسسة في حي السلامي بمنطقة حدة بصنعاء، لإستلام كراسة المناقصة، وتقديم العطاءات داخل مظاريف مغلقة متضمنة مظروفاً فنياً وأخر مالياً .. مؤكداً أن أخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة 10 صباحاً من تاريخ 22 أكتوبر الجاري .

وأعتبر مراقبون محليون، صدور هذا الإعلان تأكيد على دعم قطر لميليشيا الحوثي الإنقلابية وتوجهاتها الطائفية التي تضر باليمن والمنطقة .. لافتين إلى أن صدور الإعلان في صنعاء يؤكد أن قطر ستقوم بطباعة الكتاب المدرسي الذي أدخلت فيه الميليشيات العديد من التعديلات خاصة في الكتب الدينية .