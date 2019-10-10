ورشة عمل في عدن توصي بوضع خطة إستراتيجية لمكافحة حمى الضنك

الخميس 10 أكتوبر 2019 الخليج 365 أوصى المشاركون في ورشة عمل، أختتمت اليوم أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن بوضع خطة استراتيجية لمكافحة والسيطرة على مرض حمى الضنك لتحديد الالية للمكافحة .

Advertisements وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز قدرات المستشفيات والمرافق الصحية في التشخيص والمعالجة وتوفير كل مايستلزم لضمان جودة الخدمات المقدمة فيها لمرضى الملاريا المترددين عليها. وأحتضنت العاصة عدن ورشة عمل خاصة بمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملاريا 2020 -2024، والتي نظمها قطاع الرعاية الصحية الاولية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان، وبدعم من منظمة الصحة العالمية. واستعرضت الورشة خلال يومين بمشاركة 40 منسقا للبرنامج في المحافظات المحررة وممثلي وزارة الصحة والمنظمات الدولية والمحلية، الوضع الوبائي للملاريا باليمن، ومكونات الاستراتيجية، وأهم التدخلات ومؤشرات الاداء. وطالب المشاركون بضرورة الاسراع باقرار واعتماد الاستراتيجية الوطنية واعتمادها من وزارة الصحة والمنظمات الدولية الداعمة وتخصيص موازنة حكومية لها، وتعزيز التنسيق القطاعي بين وزارة الصحة والقطاعات ذات العلاقة كون أن مرض الملاريا هي مشكلة مجتمعية يتحمل اسباب ظهورها الجميع.

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