عدن .. إستكمال تركيب منظومة طاقة شمسية في مركز صحي بمديرية صيرة

الخميس 10 أكتوبر 2019

الخليج 365

إستكمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops ، اليوم الخميس، أعمال تركيب منظومة الطاقة الشمسية في مركز الميدان الصحي بمديرية صيرة محافظة عدن بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وبدعم من البنك الدولي.

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وأكد مدير عام مديرية صيرة بمحافظة عدن خالد سيدو أهمية المشروع ومساهمته في التخفيف من الانقطاعات الكهربائية والذي يضمن الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين الذين يتلقون العلاج في المركز.

وعبر سيدو عن شكره لمكتب unops بعدن الذي نفذ العديد من المشاريع بالمديرية والتي تساهم في اعادة تطبيع الحياه فيها.

تجدر الإشارة إلى ان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هو ذراع تشغيلي للأمم المتحدة ، ومهمته تنفيذ مشاريع لمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والحكومات والشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم، ويتخذ من حرم مدينة الأمم المتحدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مقراً له .