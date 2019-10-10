شكرا لقرائتكم خبر عن في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين تم العثور على أموال القذافي ؟ .. ”مجنون بالفعل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصرف غريب وخطوة عير متوقعة من الزعيم الليبي الراحل، ذكرت تقارير صحفية أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خبأ ملايين الدولارات في مكان ربما لا يخطر على بال الكثيرين، وفق ما كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وتحدثت التقارير عن اكتشاف ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي في منزل يعود لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

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ووفقا "للتايمز" فقد تم نقل هذه الأموال مؤخرا من منزل زوما بمدينة نكاندلا، شرقي جنوب أفريقيا، إلى مملكة إسواتيني القريبة، والتي كانت تعرف سابقا باسم "سوازيلاند".

ويُقال إن القذافي قام بتحويل الأموال إلى زوما لحفظها، وذلك قبل وقت قصير من مقتله على أيدي مسلحين في أكتوبر 2011، على إثر انتفاضة شعبية في ليبيا.

وأنكر زوما (76 عاما)، أي معرفة له بأموال القذافي المحتجزة في جنوب إفريقيا، بحسب الصحيفة.