شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة مراسل صحفي بالضالع اثناء تغطية المواجهات بأطراف الفاخر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجأ مراسل اليمن اليوم بمحافظة الضالع بإعجوبة اثناء تغطيتة المعارك بأطراف منطقة الفاخر.

وقال محمد عبدالرحمن الشعيبي مراسل اليمن اليوم بالضالع انه اثناء تغطيتة المواجهات في أطراف منطقة الفاخر تفاجأ برصاص قناص حوثي حاولت تصطاده وأصيب شخص كان يرافقة بالقرب منه يدعى محمد ناجي العولقي

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