اليمن يدين العدوان التركي على سوريا ويستجيب لدعوة الجامعة العربية

الخميس 10 أكتوبر 2019

وزارة الخارجية اليمنية

الخليج 365

أعلنت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، عن إدانتها للعمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا .. معتبرة هذه العمليات انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة

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وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، "ان هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي".

وأضاف البيان "أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية".

وأكدت وزارة الخارجية عن دعم الجمهورية اليمنية للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، وذلك يوم السبت الموافق ١٢ اكتوبر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.