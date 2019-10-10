اليمن يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الميليشيات لتنفيذ إلتزاماتهم

الخميس 10 أكتوبر 2019

وزير الخارجية محمد الحضرمي - الخليج 365

دعا وزير الخارجية، محمد الحضرمي، المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي الإنقلابية لتنفيذ التزاماتهم.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، بسفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، أرما ماري فان ديورون، التي بحث معها تطورات عملية السلام في اليمن التي تقودها الامم المتحدة ودور المجتمع الدولي في الضغط على مليشيات الحوثي لتنفيذ اتفاق الحديدة، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

وفي اللقاء، جدد الحضرمي التأكيد على تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الأساسية الثلاث والانخراط في عملية السلام .. معربا عن دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس، وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرمية .

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واكد وزير الخارجية أن الحكومة تسعى جاهدة إلى التوصل إلى سلام شامل ومستدام .

من جانبها ،أكدت سفيرة هولندا ، موقف بلادها الثابت الداعم للحكومة الشرعية وووحدة اليمن وسلامة أراضيه ودعم جهود المبعوث الأممي الى اليمن وبذل الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته.

وجددت استمرار بلادها في تقدم الدعم لبلادنا في المجالات الإنسانية للتخفيف من الشعب اليمني..معربة عن أملها في تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل شامل.

حضر اللقاء مسؤول أوروبا في وزارة الخارجية مجيب عثمان.