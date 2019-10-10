تدشين المرحلة السادسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئ بأرخبيل سقطرى

الخميس 10 أكتوبر 2019

رمزي محروس

الخليج 365

دشن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، اليوم الخميس، عملية صرف الحوالات النقدية الطارئ للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة المقدمة من البنك الدولي ومنظمة اليونسف.

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وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد المحافظ محروس الجهات ذات العلاقة في صندوق الرعاية الاجتماعية وفرع الكريمي للصرافة ،تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين وخاصة كبار السن والنساء والمرضى والعمل على مساعدتهم في تنفيذ العملية في اسرع وقت ممكن.

من جانبه أوضح مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ومشرف فريق برودجي سيستمز فائز سعيد ،بان عملية صرف الحوالات النقدية الطارئ تمشي بسلاسة وفق النظام وخطط عملية الصرف.

ومشروع الحوالات النقدية الطارئة، هو مشروع تنفذه منظمة اليونيسيف في إطار شبكات الضمان الاجتماعي فاعلية في أوقات النزاع. كما تعتبر نهجاً راسخا بعمق في حقوق الإنسان.

وتعد الحوالات النقدية طريقة فعالة حيث تعيد للمستفيدين حريتهم في الاختيار وكرامتهم من خلال السماح للأسر بتحديد وتلبية احتياجاتهم الخاصة من السلع والخدمات المختلفة عند ظهورها. ويمكن في بعض الأحيان أن تكون هذه الاحتياجات عبارة عن مواد غذائية، وأحيانا أخرى مياه للشرب، ورعاية صحية، أو رسوم مدرسية.