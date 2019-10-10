تدشين إمتحانات القبول بكلية طب الأسنان في جامعة عدن .. شاهد

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الخميس 10 أكتوبر 2019
جانب من امتحانات قبول الطلاب
عدن - الخليج 365
دشن القائم بأعمال رئيس جامعة عدن، ونائبه لشؤون الطلاب، الدكتور، محمد عقيل العطاس، ومعه أمين عام الجامعة، محمد حسن، اليوم الخميس، إمتحانات القبول بكلية طب الأسنان للعام الجامعي (2019م -2020م).
وطاف العطاس ومرافقوه قاعات الإمتحانات للإطمئنان على سير العملية الإمتحانية والوقوف إلى جانب الطلاب والطالبات المتقدمين للإمتحانات التنافسية البالغ عددهم (2000) طالب وطالبة.
وأوضح الدكتور / العطاس أن الامتحانات ينتظم لها (2000) طالب وطالبة كلاً منهم يطمح لتحقيق غايته بالحصول على مقعده الدراسي في كلية طب الأسنان .. مشيداً باللجنة التنظيمية وعلى رأسهم الدكتور/ عبدالله سعيد بن حريز رئيسها التي استطاعت بكل مهنيه تنظيم العملية الامتحانية ضمن الخطة الموضوعة الخاصة بعملية الإمتحانات لدى جامعة عدن.
وأشار إلى أن إمتحانات القبول للسنة التحضيرية تتبع النظام الأمريكي الحديث في طرح الأسئلة بالإضافة إلى أن التصحيح الألكتروني يتبع برامج حديثة وهذه الانظمة المتبعة في طرح عملية الامتحانات وآلية التصحيح توفر الجهد والوقت و الدقة في اختيار الإجابات النموذجية.
وأضاف العطاس قائلاً: أن كلاً من كلية الهندسة والعلوم الإدارية لاتخضعان لامتحانات السنة التحضيرية لأن نسبة تقدم الطلاب فيهما يتناسب مع نسبة القبول بهما ولهذا سيتم قبول كافة الطلاب المتقدمين .
الجدير بالذكر أن يوم السبت القادم سيتم تدشين إمتحانات القبول للسنة التحضيرية بكلية الصيدلة.
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