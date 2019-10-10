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إفتتاح مشاريع تعليمية في لحج بمناسبة إحتفالات الثورة اليمنية

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لحج - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 10 أكتوبر 2019

اللواء الركن أحمد تركي

إفتتاح مشاريع تعليمية في لحج بمناسبة إحتفالات الثورة اليمنية

لحج - الخليج 365

إفتتح محافظ محافظة لحج، قائد اللواء 17 مُشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم الخميس، مشاريع في قطاع التربية والتعليم، بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بالذكرى الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد افتتح المحافظ تركي بمديرية تُبَن، مشروع التوسعة الفصلية بمدرسة "المدينة الخضراء" للتعليم الأساس، وافتتح بمنطقة الرِّبَاط الغربية، مشروع إضافة ثلاثة فصول دراسية حديثة مع مرفقاته، وإدخال ستة كارافانات بتمويل من الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة.

وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تطوير قطاع التعليم، ومعالجة النقص في فصول المدارس.

ومن المتوقع إفتتاح مشاريع التي نفذتها المنظمات الدولية والإقليمية في مختلف المجالات والقطاعات وذلك بمناسبة إحتفالات الثورة اليمنية .  

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