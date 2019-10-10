الهلال الأحمر الإماراتي يسلم كلية طب الأسنان بعدن عدداً من الأجهزة الالكترونية .. صور

الخميس 10 أكتوبر 2019

جانب من تسلم الاجهزة والادوية

عدن - الخليج 365

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الخميس، كلية طب الأسنان جامعة عدن عدد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات الالكترونية، بحضور نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب، الدكتور، محمد عقيل العطاس .

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وخلال التسليم عبر الدكتور، العطاس عن شكره الجزيل لدولة الإمارات الشقيقة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي والذي يولي جامعة عدن جل اهتمامه من خلال الوقوف إلى جانبها بالدعم والتفعيل للعديد من الأنشطة المختلفة التي تنفذها الجامعة مؤكداً بأن هذه المساعدة قد شملت كليات جامعة عدن.

من جانبه عبر الدكتور محمد صالح الصاعدي نائب العميد لشؤون الطلاب بكلية طب الأسنان عن سعادته بهذه المساعدات التي قدمت من قبل الهلال الأحمر الإماراتي وهذا دليل على إهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بجامعة عدن بإعتبارها منبراً أكاديمياً وصرحاً علمياً له عراقته العلمية والأكاديمية.

وأشار الدكتور الصاعدي بأن هذه المساعدات المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ستلبي إحتياجات العلمية الأكاديمية والإدارية بكلية طب الأسنان.