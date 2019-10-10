شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : رد ناري من "أردوغان" على السعودية بشأن "نبع السلام".. ونصيحة صادمة إلى محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ردَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على السعودية التي أدانت العملية العسكرية التركية في سوريا "نبع السلام"؛ مقدمًا في الوقت نفسه نصيحة إلى ولي عهدها محمد بن سلمان، قائد حرب اليمن.



وقال "أردوغان "في كلمة من مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم: "على المملكة العربية السعودية أن تنظر في المرآة، من الذي أوصل اليمن إلى هذه الحال.. ألم يمت عشرات الآلاف؟".

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وأضاف الرئيس التركي؛ مخطبًا محمد بن سلمان الذي شنّ حربًا على اليمن بعد تسلمه منصب وزير الدفاع السعودي عام 2015: "عليكم أن تحاسَبوا أولًا على هذا، لا يمكن لمن يقتل آلاف اليمنيين أن يندد بعملياتنا".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الأربعاء، عن مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، إدانة ما وصفه بـ"العدوان" الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرقي سوريا.

ويأتي الموقف السعودي في ظل الخلافات بين أنقرة والرياض، بسبب الدعم التركي لقطر ضد السعودية والإمارات، وقضية الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي.

وتعد السعودية من أبرز الداعمين لميليشيات "سوريا الديمقراطية (قسد)" ومكونها الرئيسي "الوحدات الكردية"، نكاية في تركيا في ظل الخلافات القائمة بين البلدين.



يذكر أن "أردوغان" انتقد في وقت سابق الحرب التي تشنها الرياض على اليمن، ودافع عن هجوم الحوثي على منشآت نفطية في المملكة، باعتبار أن ذلك رد فعل ضد ما تفعله السعودية.