شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : هذا ما نطقت به المحكمة الجزائية بحق الداعية سلمان العودة في السعودية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - كشف أحد أفراد الداعية سلمان العودة أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت موعد النطق بالحكم على الشيخ #سلمان_العودة إلى الأربعاء 30 أكتوبر 2019

يذكر أن المحكمة كانت قد قررت سابقا النطق بالحكم اليوم , قبل ان يتم التاجيل إلى الاربعاء .

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وكان من المقرر ان تكون جلسة المحاكمة بشهر 12 ثم تم استعجالها إلى الشهر الجاري