شكرا لمتابعة خبر عن تطبيلة سعد الحريري لـ محمد بن زايد أثارت الكثير من الغضب في لبنان و اليمن .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تطبيلة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان التي نشرها في تغريدة على حسابه بعد إنتهاء زيارته للإمارات و اللقاء مع ولي عهد أبوظبي شيطان العرب، بعدما علم أن مفتاح السعودية بيد بن زايد، وإذا رضيت أبوظبي ترضى عنه السعودية العظمى، هذه التطبيلة أثارت مشاعر الغضب و الحزن بنفس الوقت على ما قاله وعلى الحال الذي أوصل لبنان لها.



سعد الحريري قال في تغريدة لسعها الدبور من صفحته على موقع تويتر ما نصه: “ننحني إجلالاً أمام تضحيات أبطال القوات المسلحة الإماراتية، الذين فدوا بأرواحهم هذا البلد الحبيب ودافعوا عن أمان أهله الأعزاء وعن العروبة جمعاء. رحم الله شهداءكم الأبرار وأسكنهم فسيح جناته. #الامارات #لبنان“

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التغريدة أزعجت اليمنيين كما أزعت اللبنانيين أيضا، فهو يمدح الجنود الذي ذهبوا لتدمير اليمن وسرقة خيراته ووصفهم بأنهم أبطال وشهداء دافعوا عن وطنهم الإمارات الذي تحتل جزره إيران منذ سنوات طويلة، وذهبوا لينتقموا بتدمير وقتل الشعب اليمني.



وعلق نشطاء من لبنان على التغريدة وسألوا سعادته هل ناقشت مع شيطان العرب وضع المعتقلين اللبنانيين في الإمارات؟ أم خفت على المساعدات التي وعد إنه سيقدمها ولم يفعل إلا أن رفع الحظر عن سفر الإماراتيين الى لبنان ليعيثوا فيها الفساد.

حيث قال ناشط ما نصه: “والدك قال ما حدا اكبر من بلده!! ولكن كمان المواطن المعتقل بزنازين #الإمارات أهم من الملاين!! خافوا الله فيهم!! كون مثل والدك وطالب فيهم!!”

وقال ناشط أيضا ما نصه: “دولة الرئيس… فيك تذكر معارك الامارات متى وضد من…!! واين سقط (( شهداء)) الامارات ومن (( ضحى)) وفي سبيل ماذا… نوّرنا معاليك….”

بينما قال آخر ما نصه: “فدوا الأمارات وين؟ باليمن؟ بقتلهم لاطفال ونساء وشيوخ اليمن؟ باحتلال اليمن والتعدي على شعبه؟!”